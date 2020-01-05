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أخبار العالم

لو كنت شجاعا لقابلته.. ما هي رسالة ابنة قاسم سليماني لـ ترامب؟

الأحد 05/يناير/2020 - 02:21 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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رحيم يسري
أكدت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني أن "شهادة والدها ستزيد محور المقاومة عزما وقوة".

وقالت في مقابلة مع قناة "المنار" اللبنانية المقربة من حزب الله، "قبل كل شيء أرسل سلامي إلى سماحة الإمام الخامنئي، وثانيا إلى عمنا سيد المقاومة السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي".

وأضافت سليماني "فليعلم العالم أن شهادة الحاج قاسم لن تكسرنا، ولتعلم أمريكا أن دمه لن يذهب هدرا.. وليعلم ترامب القذر أنه بقتل والدي لن يمحو ذكره فهو قد أحيانا جميعًا من جديد".

وتوجهت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول "لم تكن ندًا لوالدي.. فاستهدفته بالصواريخِ ولو كانت لديك الشجاعة والجرأة لقابلته وجها لوجه".

يأتي ذلك عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، على طريق مطار بغداد الدولي.
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