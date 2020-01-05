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توك شو

شاهد.. طريقة عمل كحك العيد على البارد

الأحد 05/يناير/2020 - 02:29 م
كحك العيد
كحك العيد
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قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامجه "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كعك العيد على البارد.

وجاءت مقادير عمل كعك العيد على البارد كالتالي:

كيلو دقيق
نصف كيلو سمن + معلقتين كبار لبن بارد
ثلث كوب سكر بودرة
2 معلقة كبيرة سمسم محمص
2 معلقة صغيرة ريحة الكحك
معلقة كبيرة خميرة فورية
معلقو وربع صغيرة بيكنج بودر

لمعرفة طريقة عمل كعك العيد على البارد بالتفصيل شاهدى الفيديو:
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