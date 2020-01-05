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أخبار العالم

بعد تهديدات ترامب.. إيران تستعد للإعلان عن تخفيض جديد في التزاماتها النووية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن اجتماعا هاما سيعقد الليلة، "لبحث الخطوة الخامسة بشأن تقليص التزامات طهران النووية".

وقال موسوي خلال مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار طهران أمس السبت، لم يحمل أي رسالة من واشنطن حول رفع العقوبات عن إيران مقابل عدم الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

كما نفى المسؤول الإيراني وصول أي وفد من عمان إلى طهران، وذلك بعد أن أعربت سلطنة عمان اليوم عن بالغ قلقها إزاء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران إثر اغتيال سليماني، ودعت الطرفين إلى التهدئة.

كانت إيران استدعت السفير السويسري لديها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "العدائية"، وفقًا للتليفزيون الإيراني، وسلّمت طهران السفير السويسري رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، بشكل مباشر عبر "تويتر"، مؤكدًا أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.
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