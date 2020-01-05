أحمد الجار الله: تركيا تسير على خطى إيران في إيواء الإرهابيين

أكد الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجار الله ، رئيس تحرير صحيفة وعميد الصحافة الكويتية، أن الدولة التركية متمثلة في نظام أردوغان تمارس نفس السياسات الإيرانية حيث التدخل في شئون الغير وإيواء الإرهابيين مضيفا: "مع الأسف تركيا تمارس نفس المنحي الإيراني إيواء للإرهاب وتدخل في شئون الدول عبر خونة انبطحوا لها".



وقال عميد الصحافة الكويتية في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ تويتر قائلا: " تركيا بهذا المسار ستجد نفسها معزولة عالميا كعزلة إيران الموحشة والمدمرة".



يشار إلى أن البرلمان التركي وافق، على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق، وهو قرار نددت به مصر على الفور.



وجاءت الموافقة بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا معارضا، وستتيح مذكرة التفويض للرئاسة لمدة عام قابل للتجديد تقديم دعم متنوع، بما يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.