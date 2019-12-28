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أخبار العالم

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:16 م
فايز السراج
فايز السراج
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محمود نوفل
أكد الكاتب الصحفي الكويتي ، أحمد الجار الله ، أن الجيش الليبي يتقدم في معركته ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ، لافتا الي ان اليونان ومصر أوفت بوعدها ولم تسمح لعبور الطائرات التركية الوصول للعاصمة الليبية.

كما توقع الجار الله هروب فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية حيث قال في تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" "توقعوا هروب السراج لكن إلي أين الله أعلم

وقال الكاتب الصحفي الكويتي ان السراج قد يواجه الفترة القادمة نفس مصر الرئيس الليبي السابق معمر القذافي حيث صرح قائلا "وقد يواجه ما واجهه الرئيس القذافي الذي تم قتله بطريقة مؤذية.

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وأتم تغريداته قائلا " الشعب الليبي في طرابلس قذف الحجارة على المدرعات التركية هذا هو شعب عمر المختار".

وكان مراسل العربية/الحدث قد أفاد بتجدد الاشتباكات ليل الجمعة السبت بين قوات الجيش الوطني الليبي وكتائب الزاوية في منطقة أبو عيسى غرب مدينة الزاوية التي تبعد 48 كلم غرب العاصمة طرابلس.

يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.
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