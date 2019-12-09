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أخبار العالم

الجار الله يكشف حقيقة مشاركة قطر في قمة التعاون الخليجي بالسعودية ومصير قصة الحمدين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
أحمد الجار الله
أحمد الجار الله
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شريف سيد
أكد الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، استمرار عقد جلسات مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، بما في ذلك اجتماعات اللجان.

فيما أشار الجار الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مشاركة قطر في القمة المقبلة، على أعلى مستوى لها، مؤكدا انتهاء قصة الحمدين.

وكتب الجار الله على تويتر: "لقاء دول مجلس التعاون في الرياض مهم واجتماعاته ستظل تعقد في دوله المقر الرياض بما في ذلك اجتماعات اللجان".

وقال: "قطر ستحضر وبأعلى مستوى والدوحه قراراتها محصوره بأميرها تميم".

وأضاف: "قصة الحمدين انتهت وما حدث في العرس الرياضي الخليجي في الدوحة تأثيراته مثمنة ممن بيده القرار الرؤيا وضحت".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل برقية إلى أمير قطر تميم بن حمد يدعوه للمشاركة في أعمال قمة التعاون الخليجي المقبلة بالرياض.
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