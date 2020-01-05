منتدى نوت لقضايا المرأة بمهرجان أسوان يناقش قضية زواج الأطفال

ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يواصل منتدى "نوت" لقضايا المرأة مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة، مع ربط هذه القضايا بالسينما وكيف تم التعبير عنها على الشاشة الفضية.





قالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان، ومديرة منتدى نوت، إن المنتدى يواصل مناقشاته للعام الرابع بمدينة أسوان رمز الحضارة والتاريخ وبلد النيل وبوابة مصر على أفريقيا، والتى اختيرت العام الماضى "عاصمة الشباب الأفريقى"، وفتحت ذراعيها لاحتضان أبناء القارة الأفريقية من خلال "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" للدفع نحو تحقيق أجندة أفريقيا 2063، ووضع القارة السمراء فى بؤرة الاهتمام ، خاصة بعد افتتاح ميناء "أرفين" البرى على الحدود المصرية السودانية لخدمة الحركة التجارية من البحر المتوسط وحتى البلدان الأفريقية.





وأضافت عزة كامل: أسوان أصبحت جسرا للتلاقى بين الحضارة الفرعونية والأفريقية والعربية وحضارات شعوب العالم، من خلال الزخم والشغف بالإبداع والفن والسينما الذى أحدثه مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، حيث تتلاقى فيه ثقافات من كل بقاع العالم لعرض إبداعاتهم السينمائية والاشتباك الفعال فى حوارات ومنتديات لشحذ الأذهان والتفكير لأعمال إبداعية خلاقة تتخطى الحدود المكانية والزمنية، تكون المرأة بؤرتها وركيزتها.





وأشارت إلى أن منتدى نوت هو الجسر الذى يربط الحركة الإبداعية بالحركة المجتمعية على مستوى العالم، وكذلك بالمجتمع الأسوانى نساء ورجالا، ويركز على أدوات القوى الناعمة فى تشكيل الوعى تجاه المرأة لينعكس ذلك فى الأفلام السينمائية وفى صناعة السينما ذاتها.





وتابعت عزة كامل: منتدى "نوت" يطرح هذا العام عدة قضايا على المستوى العالمى والعربى والأفريقى من ضمنها، قضية تزويج الطفلات وكيفية تناولها فى الأفلام والحملات المجتمعية التى ساهمت فى التحرك الإيجابى تجاه هذه القضية، والتحديات التى تواجه النساء العاملات فى قطاع صناعة الأفلام، والتحديات التى تتعلق بالتنميط والصور الجندرية السلبية فى قطاع الأفلام، مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات فى قطاع صناعة الأفلام، وسيتم خلال المنتدى تكريم نساء أسوان اللاتى ساهمن فى تحدى التنميط الذكورى وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابى تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة، وسيختتم منتدى نوت الدورة الرابعة بمنح جائزته لأفضل فيلم مصري عن قضايا المرأة.



