رينو الأولى.. أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال 2019

2020

رينو

rinault







بيجو

peugeot







فيات

fiat







سيتروين

citroen







لاندروفر

land rover







جاجوار

jaguar







ألفاروميو

alfa romeo



فولكس فاجن

أودي

بورشة

سيات

سكودا

بي ام دبليو

مرسيدس

أوبل

بالرغم من تدني المبيعات خلال عام 2019 و على عكس السيارات اليابانية التي تراجعت مبيعاتها في مصر في 2019 الا انة ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلالبنسبة تصل الي 18% تقريبًا ، حيث وصلت المبيعات الي 33.600 ألف سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات أقل من ذلك في الفترة نفسها من العام الماضي حسب تقرير الأميك المصري.رينو تتصدر مبيعات الأوروبي في مصروجاء ترتيب شركات السيارات الأوروبية كالتالي في المبيعات :بمبيعات 12.200 ألف سيارة7000 سيارة4000 سيارة1704 سيارة440 سيارة147 سيارة100 سيارةوالجدير بالذكر أن باقي الشركات الأوروبية ترفض الاعلان عن مبيعاتها من السيارات في مصر في تقرير الأميك ومنها شركاتالتي تشملبالاضافة الي رفض الشركات الألمانية الأخري مثلالمشاركة في التقرير لاسباب رفضو الافصاح عنها ولكن بعض خبراء السيارات في مصر رجحوا ان السبب ضعف المبيعات .