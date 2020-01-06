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سيارات

رينو الأولى.. أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال 2019

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:00 ص
مبيعات 2019
مبيعات 2019
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اشرف عطية
بالرغم من تدني المبيعات خلال عام 2019 و على عكس السيارات اليابانية التي تراجعت مبيعاتها في مصر في 2019 الا انة ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2020 بنسبة تصل الي 18% تقريبًا ، حيث وصلت المبيعات الي 33.600 ألف سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات أقل من ذلك في الفترة نفسها من العام الماضي حسب تقرير الأميك المصري.


رينو تتصدر مبيعات الأوروبي في مصر

وجاء ترتيب شركات السيارات الأوروبية كالتالي في المبيعات :

رينو بمبيعات 12.200 ألف سيارة
rinault

بيجو 7000 سيارة
peugeot

فيات 4000 سيارة
fiat

سيتروين 1704 سيارة
citroen

لاندروفر 440 سيارة
land rover

جاجوار 147 سيارة
jaguar

ألفاروميو 100 سيارة
alfa romeo

والجدير بالذكر أن باقي الشركات الأوروبية ترفض الاعلان عن مبيعاتها من السيارات في مصر في تقرير الأميك ومنها شركات فولكس فاجن التي تشمل فولكس فاجن وأودي وبورشة وسيات وسكودا بالاضافة الي رفض الشركات الألمانية الأخري مثل بي ام دبليو ومرسيدس وأوبل المشاركة في التقرير لاسباب رفضو الافصاح عنها ولكن بعض خبراء السيارات في مصر رجحوا ان السبب ضعف المبيعات .
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