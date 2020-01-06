رينو الأولى.. أكثر السيارات الأوروبية مبيعًا في مصر خلال 2019

بالرغم من تدني المبيعات خلال عام 2019 و على عكس السيارات اليابانية التي تراجعت مبيعاتها في مصر في 2019 الا انة ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2020 بنسبة تصل الي 18% تقريبًا ، حيث وصلت المبيعات الي 33.600 ألف سيارة في تلك الفترة بينما كانت المبيعات أقل من ذلك في الفترة نفسها من العام الماضي حسب تقرير الأميك المصري.
رينو تتصدر مبيعات الأوروبي في مصر
وجاء ترتيب شركات السيارات الأوروبية كالتالي في المبيعات :
رينو بمبيعات 12.200 ألف سيارة
والجدير بالذكر أن باقي الشركات الأوروبية ترفض الاعلان عن مبيعاتها من السيارات في مصر في تقرير الأميك ومنها شركات فولكس فاجن التي تشمل فولكس فاجن وأودي وبورشة وسيات وسكودا بالاضافة الي رفض الشركات الألمانية الأخري مثل بي ام دبليو ومرسيدس وأوبل المشاركة في التقرير لاسباب رفضو الافصاح عنها ولكن بعض خبراء السيارات في مصر رجحوا ان السبب ضعف المبيعات .
رينو تتصدر مبيعات الأوروبي في مصر
وجاء ترتيب شركات السيارات الأوروبية كالتالي في المبيعات :
رينو بمبيعات 12.200 ألف سيارة
rinault
بيجو 7000 سيارة
peugeot
فيات 4000 سيارة
fiat
سيتروين 1704 سيارة
citroen
لاندروفر 440 سيارة
land rover
جاجوار 147 سيارة
jaguar
ألفاروميو 100 سيارة
alfa romeo
والجدير بالذكر أن باقي الشركات الأوروبية ترفض الاعلان عن مبيعاتها من السيارات في مصر في تقرير الأميك ومنها شركات فولكس فاجن التي تشمل فولكس فاجن وأودي وبورشة وسيات وسكودا بالاضافة الي رفض الشركات الألمانية الأخري مثل بي ام دبليو ومرسيدس وأوبل المشاركة في التقرير لاسباب رفضو الافصاح عنها ولكن بعض خبراء السيارات في مصر رجحوا ان السبب ضعف المبيعات .