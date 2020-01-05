في الكاتدرائية.. رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



و قال رئيس الوزراء: أهنئكم وجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة، وأدعو الله عز وجل أن يُعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.