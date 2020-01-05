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أخبار العالم

البرلمان الليبي يلغي قرارات المؤتمر الوطني العام منذ 2014

الأحد 05/يناير/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدر البرلمان الليبي قانون يلغي كافة القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام، بعد انتهاء ولايته عام 2014.

وكان البرلمان الليبي قرر إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقّعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإحالة الموقّعين عليهما إلى القضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

كما قرر البرلمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا.

وفوّض البرلمان القيادة العامة للجيش الوطني بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، أن البرلمان سيطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي، معربًا عن تفاؤل مجلس النواب من رد الفعل الدولي. وطالب مجلس النواب مجلس الأمن الدولي بسحب الاعتراف من حكومة السراج.
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