البرلمان الليبي يلغي قرارات المؤتمر الوطني العام منذ 2014

أصدر البرلمان الليبي قانون يلغي كافة القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام، بعد انتهاء ولايته عام 2014.





وكان البرلمان الليبي قرر إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقّعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإحالة الموقّعين عليهما إلى القضاء، بتهمة الخيانة العظمى.





كما قرر البرلمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا.





وفوّض البرلمان القيادة العامة للجيش الوطني بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.



