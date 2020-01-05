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توك شو

فتاة تحرش المنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها.. وتؤكد: لن أتنازل عن حقوقنا.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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محمود محسن
نفت زهرة ضحية حادث التحرش بالمنصورة ما تردد من أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بأن والدها قد قال في تصريحات "بأنه يتبرأ منها" مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا لما تردد.

وأضافت ضحية حادث التحرش بالمنصورة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنها تحدثت مع والدها وأكد لها أنه لم يصرح بهذا قط وإنما ما قاله:  "إن بنتى غلطانة وده مش نظامنا فى الملابس".

وتابعت ضحية حادث التحرش بالمنصورة تدرس في السنة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة وكنت واخدة تاكسي من البيت عندي، وجيت عند المشاية، وكنت رايحة مع ناس صحابي نتعشى، وابتدى ناس تيجي ورانا، قلقت وفجأه وأول ما نزلت وجيت أركب لقيت هدومي بتتشد وحطوا اديهم في أماكن غلط وابتديت أصرخ، ومكنتش عارفة أعمل حاجة، وواحد بس كان جنبي وبيدافع عني والباقي عليّ".

وأشارت ضحية حادث التحرش بالمنصورة أنه توجهنا للنيابة أمس وتم اكتشاف أن الـ7 الذين تم القبض عليهم لم يكونوا ضمن المتهمين بالتحرش واكدنا على ذلك. 

وقالت ضحية حادث التحرش بالمنصورة سنستمر ولن نتنازل عن حقوقنا.
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