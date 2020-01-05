أمطار ورياح.. الأرصاد: الطقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع ودرجات الحرارة تصل إلى صفر.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية،إن هذا هو الجو الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام كما ان درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بدرجتين أو ثلاثة .



وأضاف"محمود شاهين"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساء dmc"المذاع علي قناه"dmc"،أن منطقة سانت كاترين ونخل تصل فيها درجات الحرارة إلى الصفر وهذا طبيعي ولكن درجات الحرارة في المدن المجاورة افضل بكثير في جنوب سيناء



وأوضح"محمود شاهين"أن مصر بها حالة من عدم الاستقرار وفقا للبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارا من غدا وتستمر حتى نهاية الأسبوع .



وتابع"محمود شاهين"أن الرياح الجنوبية الغربية ستنشط علي بعض انحاء البلاد وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة .



واستكمل"محمود شاهين"أن هذا النشاط للرياح سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وسيزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وسيبدأ منذ غد فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع .

