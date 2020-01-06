AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استمرار تلقي المشاركات بمهرجان البحرين السينمائى الأول

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائى الأول، عن استمرار تلقي المشاركات السينمائية حتى نهاية يناير الجارى.

وأكدت رئيسة المهرجان منصورة الجمرى، أن الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل.

ويطمح القائمون على المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يمكن له أن يشكل إضافة للحركة الثقافية في مملكة البحرين، إضافة إلى المساهمة في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ووضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائها في منطقة الخليج العربي.

وستنطلق الدورة الأولى من المهرجان في مارس 2020، وذلك بالتزامن مع الذكرة الـ40 لتأسيس «نادي البحرين للسينما»، إذ من المقرّر أن يحتفي المهرجان بالمنجز البحريني من خلال الاحتفاء بالسينما البحرينية وصناعها، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق.

وقد جاء هذا المهرجان بعد القرار الذي اتخذه النادي بتطوير مسابقة الأفلام التي أطلقها في العام 2017، وتحويلها إلى مهرجان على مستوى عربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر السينمائى.. أمال عريضة على معمل أفلامه فى دعم السينما العربية

مهرجان تالين بلاك نايتس يفتتح دورته الـ23 وبرنامج خاص مع الجونة السينمائي

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. هل يحضر عمرو دياب ؟

فوتوشوب.. جورج كلوني وأنجلينا جولي في مهرجان القاهرة السينمائى

محمد حفظي ودورة مشرفة لمهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

أول رائدة فضاء تؤكد الكائنات الفضائية تعيش بيننا على الأرض

هل سب الدين خروج عن الملة ؟ الإفتاء ترد

مع جيشنا ضد أي عدو أو عميل.. أحمد فلوكس يدعم الجيش المصري

مفاجأة النزول ومبايعة أبو الفتوح .. تسريب خطير لـ خيرت الشاطر يكشف نوايا الإرهابية ضد مصر

عقب إعلان غزو ليبيا .. زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي إلى الجزائر

بالصدفة .. معرض على اسم وزير فى عيد ميلاده بمتحف النسيج |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور