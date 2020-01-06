استمرار تلقي المشاركات بمهرجان البحرين السينمائى الأول

أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائى الأول، عن استمرار تلقي المشاركات السينمائية حتى نهاية يناير الجارى.



وأكدت رئيسة المهرجان منصورة الجمرى، أن الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل.



ويطمح القائمون على المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يمكن له أن يشكل إضافة للحركة الثقافية في مملكة البحرين، إضافة إلى المساهمة في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ووضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ المملكة ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة وإثرائها في منطقة الخليج العربي.



وستنطلق الدورة الأولى من المهرجان في مارس 2020، وذلك بالتزامن مع الذكرة الـ40 لتأسيس «نادي البحرين للسينما»، إذ من المقرّر أن يحتفي المهرجان بالمنجز البحريني من خلال الاحتفاء بالسينما البحرينية وصناعها، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق.



وقد جاء هذا المهرجان بعد القرار الذي اتخذه النادي بتطوير مسابقة الأفلام التي أطلقها في العام 2017، وتحويلها إلى مهرجان على مستوى عربي.

