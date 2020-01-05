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رياضة

هل هرب فرجاني ساسي من الزمالك.. وكيل اللاعب يحسم الجدل

الأحد 05/يناير/2020 - 11:34 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مهند عون وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، أن اللاعب تواجد خلال اليومين الماضيين فى زيارة لوالده.

وشدد مهند العون أن اللاعب لا يوجد لديه نية للرحيل، خاصة أن اللاعب عاد اليوم فى موعده بشكل طبيعى للانتظام فى تدريبات الفريق بداية من غدًا الإثنين.

وتابع وكيل اللاعب: "يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيدًا كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور رئيس النادى والمشرف على الكرة أمير مرتضى ولو في نصيب يوما للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة".

وشدد وكيل ساسى إن اللاعب بالفعل يمتلك ثلاثة عروض إثنين منهما من السعودية أحدهما من الشباب السعودى وتحفظ حول إعلان تفاصيل العرض الثانى بخلاف عرض آخر شفوى من قطر.

وأضاف إن مرتضى منصور رفض عروض رحيل ساسى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية كما أكد له أمير مرتضى إن رحيل اللاعب فى الوقت الحالى، صعب، لحاجة الفريق إلى جهوده وجهود كل زملائه بالفريق.
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