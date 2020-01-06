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فن

Chernobyl أفضل مسلسل قصير في حفل جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:34 ص
Chernobyl
Chernobyl
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شروق ابراهيم
توج مسلسل Chernobyl بجائزة أفضل مسلسل قصير في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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