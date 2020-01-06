الرئيس السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



المصري اليوم

- الرئيس يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر.

- رئيس الوزراء يتعرض الملامح ىالرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل.

صدي البلد

مصر على موعد مع استثمارات جديدة بقطاع البترول.. مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس" 2020 برعاية الرئيس يستقبل 37 شركة عالمية ووطنية على مدار 3 أيام من خلال 30 ألف زائر.



أخبار اليوم

- رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام :انخفاض ملحوظ فى الأخبار الكاذبة.

- وزير التعليم العالى يتفقد المعهد القومى للأورام.



بوابة الأهرام

التعليم تبحث مع مديري المديريات استعدادات امتحانات الصفين الأولى والثانى الثانوي.



الجمهورية

وزيرة التضامن تتابع تنفيذ مشروع مودة.



الوطن

وزير الإسكان: 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى معوقات.



الشروق

الزراعة: رفع الحظر عن جميع الصادرات و المنتجات المصرية



اليوم السابع

خطة مشتركة للسياحة و الآثار و الطيران المدنى لربط شرم الشيخ و الغردقة بالأقصر.

