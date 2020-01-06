AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:50 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم
- الرئيس يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر.
- رئيس الوزراء يتعرض الملامح ىالرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل.
صدي البلد
مصر على موعد مع استثمارات جديدة بقطاع البترول.. مؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس" 2020 برعاية الرئيس يستقبل 37 شركة عالمية ووطنية على مدار 3 أيام من خلال 30 ألف زائر.

أخبار اليوم
- رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام :انخفاض ملحوظ فى الأخبار الكاذبة.
- وزير التعليم العالى يتفقد المعهد القومى للأورام.

بوابة الأهرام
التعليم تبحث مع مديري المديريات استعدادات امتحانات الصفين الأولى والثانى الثانوي.

الجمهورية
وزيرة التضامن تتابع تنفيذ مشروع مودة.

الوطن
وزير الإسكان: 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى معوقات.

الشروق
الزراعة: رفع الحظر عن جميع الصادرات و المنتجات المصرية

اليوم السابع
خطة مشتركة للسياحة و الآثار و الطيران المدنى لربط شرم الشيخ و الغردقة بالأقصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

لها سمعة عالمية وتعتمد عليها الفنادق الراقية.. كيف تدعم الدولة صيادي بحيرة البردويل

4 علامات يصدرها جسمك تدل أن صحتك في خطر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 والقنوات الناقلة

بسبب 20 مليون جنيه.. الوحدة السعودي يتخلى عن ضم عبد الله السعيد

دعاء الريح والغبار.. فعل شائع عند هبوب الرياح يجعلك تقع في ذنب عظيم

شاب عار في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

بفستان منقوش بالورود.. تايلور سويفت تحضر حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور

جينيفر أنيستون تشع جمالا في حفل جولدن جلوب الـ 77.. صور