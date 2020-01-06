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أخبار البلد

رئيس الوزراء يُتابع ترتيبات المشاركة المصرية في معرض إكسبو 2020 الإمارات

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية فى فعاليات معرض إكسبو 2020، حضره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلو الشركة المسئولة عن الترتيبات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المصرية في المعرض والذى يشارك فيه 192 دولة، مُوضحًا أن المشاركة المصرية فى المعرض تُعد أكبر فرصة تجارية وتسويقية في العالم ويتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض إلى 25 مليون زائر، حيث تقدر مساحة الجناح المصري نحو 3 آلاف م2 بمشاركة كافة الوزارات والهيئات المصرية.

واشار ممثل الشركة المسئولة عن ترتيبات المشاركة المصرية في المعرض إلي أنه من المُتوقع أن يضم تصميم الجناح المصري أقسامًا مُتنوعة لينقل صورة مصر الحالية والمستقبلية إلي العالم في مختلف المجالات سواء السياحة، وقناة السويس والإستثمارات، وتاريخ المدن المصرية، ومنطقة بازار سياحي، إلي جانب عرض لحكاية بعض المقتنيات الأثرية للمتحف المصري الكبير، وعرض لحكاية بعض المشروعات في مجال الطاقة مثل السد العالي ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحقل ظهر ومحطة الضبعة النووية، هذا فضلًا عن تسليط الضوء علي مُجمل المشروعات الكبرى مثل الأنفاق الجديدة والمزارع السمكية والطرق الجديدة ومصانع الحديد والصلب والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية، وعرض عن الزراعة والصناعات الغذائية، فضلًا عن عرض ثقافي يلفت النظر إلي الموروث الفني المصري.

ووجه رئيس الوزراء مسئولي وزارة التجارة والصناعة بأن يتم التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بهدف الترويج لها من خلال الجناح المصري، وكذا التنسيق لتحديد مقابلات لهم مع كبار المستثمرين العالميين والمسئولين في مختلف الجهات. كما كلف بتكثيف اللقاءات مع كبار الشركات المصرية لحجز مساحات لها في الجناح المصري لهذا المعرض المهم، مُؤكدًا على أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المعرض المهم، والترويج لمشروعاته، ورعاية هذا الحدث الهام وذلك فى ضوء طبيعة وأهمية معرض إكسبو دبي 2020.
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