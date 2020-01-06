تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور

رفعت أجهزة الأمنية بالقليوبية حالة الاستنفار الأمنى بجميع قطاعاتها وعززت تواجدها حول مطرانيات وكنائس المحافظة لتأمين الاحتفالات وتحسبا لأى حالات طارئة، خاصة قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وانتشرت دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات، وتم غلق بعض الشوارع المؤدية إليها خاصة الكبرى كمطرانية بنها وشبرا الخيمة بالحواجز الحديدية ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية، كما تم الدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها.



وقال مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدى إنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن والأمان أمام الكنائس حتى يهنأ الإخوة الأقباط بعيدهم مؤكدا أنه تمت زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة.



وأشار مدير الأمن إلى أنه تم أيضا تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانية بنها وشبرا الخيمة والخصوص وتوابعها، والتى تشهد زحاما كبيرا خلال احتفالات أعياد الميلاد وشدد على اليقظة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية في دخول وخروج المترددين على الكنائس.



كما وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية التهنئة للأنبا مكسيموس اسقف مطرانية بنها وقويسنا وللأساقفة ورجال الدين المسيحي ومواطني القليوبية، من الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة.



وقال الهجان إن روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي ستظل دائما في ظل روح الوطنية والتعايش، التي تتمتع بها مصر وأنها حاضنة لجميع اﻷديان قائلا " نقف جميعًا صفا واحدا ضد اﻹرهاب ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وستظل مصر دائمًا صامدة ومتوحدة ورافضة لكل محاولات النيل من وحدتها.



وكان المحافظ قد أجرى جولة بمدينتي القناطر الخيرية وبنها، لبعض الكنائس للتأكيد على الاستعدادات اللازمة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد من نظافة وإنارة وتجميل وتأمين حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس، ومتابعة حالة النظافة بصفة مستمرة بالشوارع، وإزالة أي إشغالات قد تحدث أثناء الاحتفالات.