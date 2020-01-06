AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
رفعت أجهزة الأمنية بالقليوبية حالة الاستنفار الأمنى بجميع قطاعاتها وعززت تواجدها حول مطرانيات وكنائس المحافظة لتأمين الاحتفالات وتحسبا لأى حالات طارئة، خاصة قبيل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وانتشرت دوريات أمنية بالقرب من المطرانيات، وتم غلق بعض الشوارع المؤدية إليها خاصة الكبرى كمطرانية بنها وشبرا الخيمة بالحواجز الحديدية ومنع وقوف السيارات والدراجات النارية، كما تم الدفع بعناصر من الشرطة السرية والمفرقعات لتمشيط محيط الكنائس وتأمينها.

وقال مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدى إنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن والأمان أمام الكنائس حتى يهنأ الإخوة الأقباط بعيدهم مؤكدا أنه تمت زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة.

وأشار مدير الأمن إلى أنه تم أيضا تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانية بنها وشبرا الخيمة والخصوص وتوابعها، والتى تشهد زحاما كبيرا خلال احتفالات أعياد الميلاد وشدد على اليقظة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية في دخول وخروج المترددين على الكنائس.

كما وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية التهنئة للأنبا مكسيموس اسقف مطرانية بنها وقويسنا وللأساقفة ورجال الدين المسيحي ومواطني القليوبية، من الأقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة.

وقال الهجان إن روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي ستظل دائما في ظل روح الوطنية والتعايش، التي تتمتع بها مصر وأنها حاضنة لجميع اﻷديان قائلا " نقف جميعًا صفا واحدا ضد اﻹرهاب ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وستظل مصر دائمًا صامدة ومتوحدة ورافضة لكل محاولات النيل من وحدتها.

وكان المحافظ قد أجرى جولة بمدينتي القناطر الخيرية وبنها، لبعض الكنائس للتأكيد على الاستعدادات اللازمة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد من نظافة وإنارة وتجميل وتأمين حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس، ومتابعة حالة النظافة بصفة مستمرة بالشوارع، وإزالة أي إشغالات قد تحدث أثناء الاحتفالات.
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
تعزيزات أمنية مشددة بمحيط كنائس القليوبية تزامنا مع أعياد الميلاد ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نكشف أسعار شجرة الكريسماس.. طوارئ لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالقليوبية

طوارئ بالشرقية تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

القليوبية عندها كريسماس.. شجرة صديقة للبيئة بجامعة بنها.. وبابا نويل يغزو شوارع المحافظة.. والأجهزة الأمنية ترفع حالة الطوارئ وخطة لتأمين الكنائس

محافظ الغربية يتابع إجراءات تأمين الكنائس بحي أول وثان طنطا .. صور

كنائس القليوبية تتزين لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.. حملات نظافة بمحيط المطرانيات .. المحافظة ترفع حالة الطوارئ وتكثيف التواجد الأمنى لتأمين الاحتفالات.. صور

محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

عاجل.. أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان رسميا

بعد مقتل سليماني.. السعودية: لا نرغب في رؤية مزيد من التصعيد

منافس طارق حامد ..البلايلى يعتذر عن حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الترجي يقترب من معادلة رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباشرة.. ماذا يحدث لجسمك عند المشي 20 دقيقة؟

بـ جاكيت مفتوح .. نيللى كريم فى إطلالة شتوية جريئة.. شاهد

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة