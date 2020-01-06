تأهيلات قوية للاعبي الزمالك المستبعدين أمام طنطا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، البدلاء والمستبعدون من لقاء أمس أمام طنطا ، حصة تأهيلية قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ومساعديه سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة ، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الامور البدنية.



وقام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية ، من اجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني او للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.



وتلقي اللاعبون اشادة من الفرنسي كارتيرون ، مطالبا إياهم بمواصلة العمل بكل قوة.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.