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أحمد موسى يكشف مخطط السراج للهرب إلى تركيا بعد السيطرة على سرت

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:24 م
السراج
السراج
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش الوطني الليبي حرر مدينة سرت من مليشيات أردوغان والسراج الإرهابية؛ علاوة على أنهم سيطروا على ميناء سرت وعدد من الأماكن الهامة في المدينة.

وأوضح موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن القوات المسلحة الليبية أصدرت بيانا توضح الأمر إلى الشعب الليبي؛ موضحا أن ليبيا الجديدة سوف تكون خالية من العملاء والخونة.

وأشار موسى، أن فايز السراج في زيارة دولة الجزائر الشقيقة، وتم إخباره هناك أن الجيش الوطني الليبي سيطر على مدينة سرت؛ مرددا: «فايز السراج لن يعود سوف يهرب من ليبيا إلى تركيا أو قطر عقب سيطرة الجيش الليبي».

وأشاد موسى بالتصدي القوي من الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر لمليشيات السراج وأردوغان.
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