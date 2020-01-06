ولي أمر طالبة إعدادي يحرر محضرا ضد مدير مدرسة يتهمه بالتحرش

حرر ولى أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادى محضرا ضد مدير مدرسة الجنينة الاعدادية المشتركة بمنية النصر يتهمه فيه بالتحرش بابنته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بحضور “فتحي ابراهيم محمود”، ٤٢ عاما صاحب مكتب مقاولات ومقيم بقرية الجنينة بمنية النصر وبرفقته نجلته “ندى. ف. ا”، ١٥ عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بحضور “فتحي ابراهيم محمود”، ٤٢ عاما صاحب مكتب مقاولات ومقيم بقرية الجنينة بمنية النصر وبرفقته نجلته “ندى. ف. ا”، ١٥ عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة.
عقب انتهاء اليوم الدراسي، إلى مقر المركز وأبلغ بتضرره من المدعو "عرفات. م. ع. أ” ٥٧ عاما مدير المدرسة ومقيم قرية ميت طاهر دائرة المركز لقيامه باستدراج نجلته إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها.
وعلل ولي الأمر عدم الإبلاغ في حينها أن ابنته لم تخطره إلا اليوم وتأكد من صحة ذلك، وبسؤال ابنة الشاكي أقرت بذلك المضمون .
وباستدعاء المشكو فى حقه اعترف بفعلته و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
وعلل ولي الأمر عدم الإبلاغ في حينها أن ابنته لم تخطره إلا اليوم وتأكد من صحة ذلك، وبسؤال ابنة الشاكي أقرت بذلك المضمون .
وباستدعاء المشكو فى حقه اعترف بفعلته و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.