ولي أمر طالبة إعدادي يحرر محضرا ضد مدير مدرسة يتهمه بالتحرش





حرر ولى أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادى محضرا ضد مدير مدرسة الجنينة الاعدادية المشتركة بمنية النصر يتهمه فيه بالتحرش بابنته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بحضور “فتحي ابراهيم محمود”، ٤٢ عاما صاحب مكتب مقاولات ومقيم بقرية الجنينة بمنية النصر وبرفقته نجلته “ندى. ف. ا”، ١٥ عاما طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة.