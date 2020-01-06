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رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يواصل تدريباته استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية بالمغرب

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:53 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسري غازي
يواصل منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته خلال المعسكر المغلق استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب خلال الفترة من 28 يناير حتي 8 فبراير وهي بطولة مؤهلة للمراكز الثلاثة الأولى لكأس العام بليتوانيا 2020.

وتقام تدريبات المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح عبد بالصالة المغطاة بنادي الشمس وانطلق المعسكر يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي الخميس المقبل ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكر مغلق يوم 20 يناير حتي موعد السفر لدولة المغرب يوم 26 يناير ويشارك منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية ويواجه منتخب غينيا في أول لقاءاته يوم 29 يناير ثم يواجه منتخب انجولا يوم 31 يناير ويواجه منتخب موزمبيق يوم 2 فبراير. 

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات على حضور التدريبات واجتمعت مع الجهاز الفني للاطمئنان علي آخر استعدادات المنتخب.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات معتز بالله سامي وجمال عبد الناصر وإبراهيم بخيت وعماد احمد علي واحمد عبد القادر موزه ومصطفي عيد و عبد الرحمن معوض وإبراهيم عوض بوجي ومحمود عبد الوهاب وعبد الرحمن عباس وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد كوكي و محمد سعيد و احمد مصطفي حمص ومؤمن حمدان وسعيد مفرح.

ويضم الجهاز الفني هشام صالح المدير الفني و نادر رشاد مدرب عام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس مرمي ونواف الوجيه مدير المنتخب والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واسلام شاكر مسئول مهمات.
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