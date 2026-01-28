حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو

كشف السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، أنه تفاجأ بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي تعرّض لضغط أدبي بسبب علاقات إنسانية، في دعمه لهاني سري الدين.



وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هاني سري الدين كان عضوًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني.

وقال السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن هاني سري الدين انضم بعد ذلك إلى حزب الدستور الذي أسسه محمد البرادعي، ثم إلى حزب المصريين الأحرار مع نجيب ساويرس، قبل أن ينضم إلى حزب الوفد.

وحول ما يُقال عن تبديده 100 مليون جنيه من أموال حزب الوفد، أكد أن الحملات الإعلامية للحزب في عهده تجاوزت ملايين الجنيهات على حسابه الشخصي، حيث بلغ ثمن الفيلم الواحد مليون جنيه، كما سدد تأمينات متأخرة بقيمة 3 ملايين جنيه، ولم يترك جنيهًا واحدًا دينًا على الحزب.

ولفت السياسي البارز الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إلى أن هاني سري الدين انضم إلى الحزب في 2 مارس 2017 بصحبة محمود فؤاد، وتم تعيينه عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوفد، لأنه كان يستحق ذلك.

