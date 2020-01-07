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فن

اخبار الفن | مفاجآت حول قتيل زوج نانسي عجرم.. حفل زفاف غادة رجب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:52 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

هكذا احتفل زوج جنات بعيد ميلادها
نشر المحامي محمد عثمان نعمان، صورة له عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته النجمة جنات، مهنئًا إياها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الاثنين 6 يناير.

ليس لصًا | مفاجأة جديدة حول الشاب السوري المقتول بـ فيلا نانسي عجرم
كشف المصور السوري تامر تركمان (على مقربة بأزمة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأخيرة)، أن الشاب السوري المقتول في فيلا الفنانة، ليس لصًا، ليفجر مفاجأة جديدة حول القضية المثارة.

حقيقة الصورة المتداولة للشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم
انتشرت صورة عبر منصات السوشيال ميديا بشكل مكثف، تزعم أنها للشاب السوري المقتول في فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، ويظهر فيها وهو يرتدي ملابس سوداء، عكس ما يظهر في الفيديو وهو يرتدي جاكيت أبيض اللون.

شاهد | غادة رجب تحتفل بزفافها في سرية تامة
نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة والذي فاجأت به الجمهور.

زغرودة حلوة | شاهد فرحة النجوم بـ زفاف غادة رجب
نشرت المذيعة بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه مع الفنانة غادة رجب في حفل زفافها الذي يقام اليوم الاثنين بأحد الفنادق بالقاهرة.

مفاجأة جديدة | رد عائلة الشاب السوري المقتول في فيلا نانسي عجرم
أصدر أقارب الشاب السوري محمد حسن الموسى «المقتول في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم»، بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي للرد على واقعة قتل ابن عمهم على برصاص زوج الفنانة.

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