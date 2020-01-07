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قتلى وجرحى خلال تدافع بجنازة قاسم سليمانى

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:40 ص
قاسم سليمانى
قاسم سليمانى
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آيات أحمد
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قتلى خلال تدافع بجنازة قاسم سليمانى؛ جاء ذلك فى خبر عاجل منذ قليل، أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

وتشارك حشود ضخمة منذ الصباح في مراسم دفن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، حيث يوارى في الثرى مسقط رأسه ظهر اليوم.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والاثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين قاسم سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق، الجمعة الماضية، بحسب فرانس برس.

ولوّح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته بضرب إسرائيل في حال ردت أمريكا على انتقام إيران، قائلا: "نقول لأمريكا، إذا رديتم على انتقامنا، سنحرق ذلك المكان الذي تعشقونه".
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