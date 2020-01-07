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رياضة

بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار القاهرة منتصف الليل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة في الثانية عشر منتصف الليل؛ استعدادا للسفر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم.

وتصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى هناك أمس الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل على ملعب الأخير.
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