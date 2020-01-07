AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تطالب باحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:09 م
الصين
الصين
Advertisements
أ ش أ
أعربت الصين اليوم /الثلاثاء/ عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، وذلك بعد أيام من مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
وقال شوانغ إنه يجب تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
وأضاف أنه ينبغي - كذلك - احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية السلام والاستقرار في منطقة الخليج بالشرق الأوسط.
وتابع إن الصين تحث الأطراف المعنية لاسيما الولايات المتحدة على التحلي بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الحالية في منطقة الخليج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعارض بشدة تصريحات أمريكية حول اختيار "الدالاي لاما"

الصين تؤكد ضرورة التمسك بالحل السياسي للقضية الليبية

الصين تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني..وتقدر الوساطة النشطة لمصر

الصين ترفض اتهامات وزير خارجية أمريكا بشأن موقفها التصويتي حول سوريا

دعوات عربية لضبط النفس وتحذيرات دولية بعد مقتل قاسم سليماني.. وحفتر يعلن الجهاد ضد تركيا.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

الصين: قلقون من التوتر بين أمريكا وإيران واستقرارالخليج أمر حيوي للعالم

ترشيحاتنا

بعد إعلان طلاقها من طارق العريان..رضوى الشربيني توجه رسالة لـ أصالة

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

للمهمومين.. علي جمعة: الحياة قصيرة جدا أقل من 3 دقائق مما عند الله

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020

تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث