الصين تطالب باحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه

أعربت الصين اليوم /الثلاثاء/ عن قلقها البالغ إزاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، وذلك بعد أيام من مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال شوانغ إنه يجب تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وأضاف أنه ينبغي - كذلك - احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية السلام والاستقرار في منطقة الخليج بالشرق الأوسط.

وتابع إن الصين تحث الأطراف المعنية لاسيما الولايات المتحدة على التحلي بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الحالية في منطقة الخليج.