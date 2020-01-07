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محافظات

محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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أحمد على
حرص كل من الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، يرافقه اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والدكتور هشام عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية والوفود السياسية لأحزاب مستقبل وطن والوفد والشباب يقدر، على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد.

جاء ذلك بحضور كل من الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والأنبا كاراس مطران المحلة وتوابعها وعدد من القساوسة والشمامسة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية احتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المصريين نسيج واحد دائمًا وأبدًا على قلب رجل واحد في العمل على حماية الوطن ورفعته تحت راية قيادته السياسية الرشيدة.

كما دعى الله المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية وأن يحفظ أمن واستقرار ووحدة شعبها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محافظ الغربية: "نعمل سويا من أجل بناء وطن واحد هو مصر تحت رعاية رئيسا للجمهورية يراعي العمل والإنجاز لخدمة وطنه وتحيا مصر وهنبنى مصر بلدنا وأيديكم فى إيدينا دايما".

محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
محافظ الغربية مهنئا الأقباط: المصريون نسيج واحد ونعمل سويا من أجل بناء الوطن
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