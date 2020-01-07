شاهد.. لحظة سقوط قتلى أثناء جنازة قاسم سليماني

تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد سقوط قتلى خلال تدافع بجنازة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانى في طهران.



وظهر في مقطع الفيديو، مواطنون يحاولون إنقاذ وإنعاش عدد من الإيرانيين سقطوا خلال التدافع بمراسم تشييع قاسم سليماني، في مسقط رأسه بكرمان جنوب شرق إيران.



وبدت المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والاثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين قاسم سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق، الجمعة الماضي.



وقال التليفزيون الرسمي الإيراني، إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في مدينة كرمان اليوم، الثلاثاء، نتيجة التدافع خلال جنازة قاسم سليماني.



وبسبب حادث التدافع، ذكرت مصادر إيرانية، أنه تم تأجيل دفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني.









