متحدث رسمى أو ممثل سينمائي أو مقدم برامج.. سامسونج تعلن عن تصنيع أفاتارات تنافس البشر

كشفت شركة سامسونج اليوم ، عن تصنيعها لمشروع NEON، وهو عبارة عن تصنيع ما وصفته بالأفاتار أو"الإنسان الاصطناعى" الذى سيكون قادرا على إجراء المحادثات وإظهار المشاعر مثل الإنسان العادى والذى يعمل بتكولوجيا الذكاء الاصطناعى.



وجاء الإعلان عن المشروع في إطار افتتاح الشركة لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 في مدينة لاس فيجاس الأمريكية والذي أطلق عليه اسم NEON (نيون) ، والذي تم إنتاجه من قبل مختبر Star Labs (ستار لابس) المستقل التابع لوحدة سامسونج.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن هذه التقنية ستسمح بإنشاء كائنات رقمية مخصصة أو أشخاص اصطناعيين يمكن أن تظهر على شاشات التليفزيون كمقدمى برامج أو متحدثين رسميين أو ممثلين سينمائيين أو حتى مرافقين و أصدقاء لبعض الأشخاص الذين يعانون من الوحدة.



ووفقا لـ Star Labs، فإن مشروع Neon مستوحى من "التعقيدات الإيقاعية للطبيعة والمدربة بشكل واسع على كيفية ظهور الإنسان وسلوكه والتفاعل معه.



ورغم أن الأفاتار أو الشخص الاصطناعى ستكون له سمات شبيهة بالأشخاصال حقيقيين، فإن أفاتار ستكون له شخصيته الفريدة ويمكنه أن يظهر تعبيرات وتحركات وحوارات خاصة به لا تشبه غيره من الأفاتار.



وقالت الشركة أن الأفاتارات أو الأشخاص الإصطناعيين سيكونون شركائنا ويمكننا التعامل مع بعضنا البعض، كما أننا بامكاننا أن نكون أكثر تفاهما في المستقبل.

