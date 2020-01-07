لا تفوت معرفتها| أفضل الأطعمة وأكثرها خطورة أثناء الحمل.. وأضرار تناول كعك العيد على الحوامل

بمجرد حدوث الحمل يجب على الأم أن تنتبه لتناول مجموعة واسعة من الأطعمة الضرورية لصحة الجنين أثناء الحمل، حيث يصبح من الضروري اختيار الأطعمة الطبيعية المفيدة لصحة الجنين والابتعاد عن الأطعمة المضرة.





أشار موقع "health line" لأفضل نظام غذائي أثناء الحمل، ويشمل:





• البروتين:-





البروتين ضروري لضمان النمو السليم لأنسجة الجنين ، بما في ذلك الدماغ، كما أنه يساعد في نمو أنسجة الثدي والرحم أثناء الحمل، بل إنه يلعب دورًا في زيادة إمداد الدم لديك ، مما يسمح بإرسال المزيد من الدم إلى طفلك.





• الكالسيوم:-





يساعد الكالسيوم في بناء عظام طفلك وينظم استخدام جسمك للسوائل، تحتاج النساء الحوامل إلى ثلاث حصص من الكالسيوم على الأقل يوميًا.





• حمض الفوليك:-

يلعب الفولات، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك، دورًا مهمًا في الحد من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، هذه هي العيوب الخلقية الرئيسية التي تؤثر على دماغ الطفل والحبل الشوكي ، مثل السنسنة المشقوقة والدماغ .









• حديد





الحديد يعمل مع الصوديوم والبوتاسيوم والماء لزيادة تدفق الدم، هذا يساعد على ضمان توفير كمية كافية من الأوكسجين لك ولطفلك.









أشار موقع "health line" أكثر الأطعمة المضرة بصحة الحوامل، وتشمل:





- يمكن تلوث الأسماك النيئة والمحار بالبكتيريا والطفيليات. بعض هذه يمكن أن تسبب آثارا صحية ضارة وتضر كل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد.





- قد يتلوث البيض الخام بالسالمونيلا ، مما قد يؤدي إلى المرض وزيادة خطر الولادة المبكرة أو الإملاص، لذلك يمكن استخدام البيض المبستر بدلًا من ذلك.





- يجب أن تحد النساء الحوامل من تناول الكافيين، لأن الكميات العالية من الكافيين أثناء الحمل يمكن أن تحد من نمو الجنين وتسبب انخفاض الوزن عند الولادة.





- يمكن أن تتلوث الفواكه والخضروات بالبكتيريا الضارة ، بما في ذلك التوكسوبلازما، لذلك من المهم شطف جميع الفواكه والخضروات جيدًا.









- تناول الأطعمة المصنعة أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر زيادة الوزن الزائد ومرض السكري الحمل ومضاعفاته، هذا يمكن أن يكون لها آثار صحية طويلة الأجل لطفلك.









كشف موقع "boldsky" أن هناك 3 أضرار من تناول الكعك والبسكويت للحوامل وهي:





- زيادة الوزن:





يحتوي كعك العيد على سعرات حرارية مرتفعة بما يعادل 2 خبز وذلك يزيد من وزن الأم عند تناول الكعك بكميات كبيرة خلال فترة الحمل.





- حرقة المعدة:





تناول الكعك بكميات كبيرة يؤدي إلى حرقان بالمعدة خاصًة في الشهور الأخيرة من الحمل، كما أنها تصيب في أخطر الحالات بالنزيف.





- زيادة حركة الجنين:



