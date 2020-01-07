إضافة اللغة الصينية لمعبدى فيلة وأبو سمبل في أسوان.. 9 لغات في عروض الصوت والضوء

تعد ملكة جمال الكون، والمشتى العالمى عروس الجنوب أنها محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والتى تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق والمعالم الأثرية، بجانب تفردها بتنوع المنتج السياحى ما بين سياحة أثرية وثقافية وبيئية وترفيهية وعلاجية ، وسفارى وصيد ، بالإضافة إلى الجزر النيلية والمحميات الطبيعية .





وفي هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز المعالم الأثرية وهما معبدى فيلة بمدينة أسوان ورمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية حيث أنه تستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وهى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبدء عروض الصوت والضوء فى منطقتى فيلة بأسوان ورمسيس الثانى بأبو سمبل، وذلك لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء بمعبدى فيلة وأبو سمبل.





وتم ذلك إعتبارًا من يوم السبت 4 يناير حيث يقام بمعبد فيلة الساعة السادسة والنصف مساء، ومعبد أبو سمبل يقام العرض باللغة الأكثر عددًا، وباقى اللغات بإستخدام سماعات الترجمة الفورية الساعة السادسة والنصف مساء.





ويساهم عرض الصوت والضوء بهذه الصروح الأثرية التاريخية فى نقل المشاهد والمتابع إلى زمن الفراعنة، حيث يتم الاستمتاع بالموسيقى الشجية، ويعيد العالم القديم إلى الحياة حولك، ويشمل العرض أجهزة إسقاط (بروجيكتور) على المعابد، موضحة كيف يبدون في الحال، ويتم عرض البرنامج بلغات متعددة مع توفير سماعات الأذن.





وكان محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية قد صرح بأن الشركة انتهت من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبو سمبل كإحدى اللغات الأساسية التى يقدم بها العرض، ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بـشكل حى بتسعة لغات هى اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية واليابانية .





وأضاف محمد عبد العزيز أنه تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية فى منطقتى الهرم والكرنك مع بداية العام الماضى، وقد استقبلت الرواد الصينيين والذين عبروا عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم، والتى سهلت عليهم الكثير فى اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة.



