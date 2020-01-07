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أخبار البلد

وزير خارجية الصين يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:11 م
وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء، مستشار الدولة ووزير خارجية الصين وانج يي، في زيارة لمصر تستمر لمدة يومين، تلبية لدعوة السفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث التعاون المشترك وتعزيز العلاقات.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية الصين، وصل على متن طائرة خاصة، تم استقباله في الاستراحة الحكومية بالمطار، واستقبله مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة الصينية بالقاهرة.

وتعد زيارة ووزير خارجية الصين وانج يي إلى مصر والمقرر لها يومي 7 و8 يناير الجاري، أول الزيارات التي يقوم بها الوزير الصيني إلى مصر منذ عام 2014‪، بحسب تصريحات السفير الصيني بالقاهرة، حيث أن مصر هي المحطة الأولى لزيارات وزير خارجية الصين إلى الخارج في العام الجديد ما يعكس اهتمام الصين البالغ بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وكشف السفير الصيني بالقاهرة، إن كلا الجانبين سيتبادلان الآراء بشكل معمق حول القضايا الدولية والإقليمية المهمة وسبل مواصلة تنفيذ التوافق المهم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج بهدف دفع عجلة التعاون الصيني - المصري المشترك لبناء (الحزام والطريق)، فضلا عن تحقيق تطور جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ومن المنتظر أن وزير الخارجية الصيني أيضا كلا من جيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي في إطار جولة أفريقية، مؤكدا أهمية الجولة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي لمتابعة تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي.
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