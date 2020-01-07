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رياضة

اليونايتد ضد السيتي | السيتيزينز يقسو على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف في 40 دقيقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:52 م
رياض محرز لاعب مانشستر
رياض محرز لاعب مانشستر سيتي
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أحمد هاني
أحرز مانشستر سيتي هدفين متتاليين في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء الهدف الثاني من توقيع رياض محرز من تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق بيرناردو سيلفا ضربت الخط الدفاعي بالكامل لمانشستر يونايتد ووصلت لمحرز المنفرد تماما بالمرمى والذي تمكن ببراعة من مراوغة الحارس ديفيد دي خيا ثم وضع الكرة داخل الشباك الخالية.

فيما عزز السيتي بالهدف الثالث من كرة اصطدم أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد ثم تسكن الشباك.

و افتتح سيلفا التسجيل في ديربي مانشستر بتسديدة متقنة وصاروخية لم يستطع ديفيد دي خيا منعها من معانقة الشباك بالدقيقة 17.

وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل مع فريق ولفرهامبتون في المباراة بين الفريقين بالدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في المواجهة التي أقيمت على ملعب الولفز.
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