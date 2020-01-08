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أخبار العالم

سقوط قتلى عراقيين إثر القصف الإيراني على القواعد الأمريكية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مصدر أمني عراقي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وقوع ضحايا من العراقيين؛ جراء القصف الإيراني على القواعد الأمريكية بالعراق. 

وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن هناك خسائر بين العراقيين في قاعدة عين الأسد الجوية، في أعقاب الهجوم الإيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر، إن أعداد الضحايا لم يتم تحديده حتى الآن، كما أنه لم يتم التوصل إلى حالات الجرحى المتواجدين. 

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، عن انطلاق 6 طائرات حربية أمريكية من قاعدة الظفرة الأمريكية بالإمارات، في اتجاه جنوب إيران، ردًا على القصف الإيراني للقواعد الأمريكية بالعراق. 

فيما أفادت قناة "الحدث" السعودية، بسماع دوي صافرات الإنذار فوق مطار ​أربيل​ في ​العراق​، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي. 

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية، "دُمرت تمامًا" ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
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