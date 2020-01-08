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أخبار العالم

بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.. ظريف: سنكتفي بهذا الرد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:19 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريحه بأن بلاده ستكتفي بالهجوم الصاروخي الذي شنته على قواعد أمريكية في العراق، كرد على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مضيفًا أن إيران لن تسعى لمزيد من التصعيد.

يأتي ذلك عقب تبني الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.

وحذّر الحرس الثوري في بيان من أي رد أمريكي على استهداف القوات الأمريكية في العراق.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأعلنت البنتاجون أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق.
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