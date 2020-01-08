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أخبار العالم

الكشف عن جنسية معظم ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:26 ص
مكان الطائرة الأوكرانية
مكان الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
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شيماء مصطفى
أعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وقالت منظمة الطوارئ الإيرانية، إن 145 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، لافتة إلى أن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران إن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب المطار قد لقوا حتفهم وعددهم نحو 180 شخصًا، بينهم 81 امرأة و15 طفلا.

وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران.

ووفقًا لوكالة "أنترفاكس" الروسية، قالت إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة: "تدل المعلومات الأولية المتوفرة من جانب شركة الطيران الأوكرانية، على سقوط طائرة ركاب تابعة لها، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران".
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