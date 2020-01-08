وصفها بالخيانة.. شاعر سعودي شهير مطلوب أمنيا بعد سبه إحدى مدن المملكة

بدأت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، في إجراءات ملاحقة قانونية؛ للقبض على الشاعر سفر الدغيلبي الذي وصف إحدى مدن المملكة (سبت العلايا) بالخيانة، مثيرا موجة انتقادات عارمة ضده ومطالب بالقبض عليه.



وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة أكد اليوم الثلاثاء أنه بناء على ما تم رفعه من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصوَّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص قصيدة شعبية في مناسبة عامة، تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة.



وكان الشاعر سفر الدغيلبي، يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.



وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.



وقالت تقارير محلية: إن النيابة العامة، بدأت إجراءات ملاحقة الشاعر بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.



ووفقا لبيان منسوب للنيابة العامة، ورد أنها تهيب ”في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات، والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي، وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية“.



وما يزال للقبيلة مكانة مرموقة في النسيج الاجتماعي في السعودية، بينما يتمسك كثير من أبناء القبائل بعادات وتقاليد متوارثة بما فيها حفظ أنسابهم الطويلة، دون أن يغيب الاهتمام الرسمي بالحفاظ على كثير من تلك العادات والتقاليد.

