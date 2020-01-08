AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس تضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:46 م
تونس تضبط أسلحة تركية
تونس تضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا
Advertisements
سمر صالح
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، اليوم الأربعاء، أنّ كمية الأسلحة التي تم ضبطها في منطقة بني خداش التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، يوم أمس، جاءت من تركيا، وأنها كانت في طريقها إلى ليبيا، في تطوّر وصفه متابعون بأنه خطير.

وقال الحيوني في تصريحات لإذاعة "شمس" التونسية، إنه ”تم تمرير هذه الأسلحة عبر محافظة تطاوين لتصل إلى فريانة من محافظة القصرين، مشيرًا إلى أنّه تمّ القبض على 5 أشخاص قال إنهم ينتمون إلى عصابات تنشط في مجال التهريب.

وأضاف المتحدّث أنّه تم ضبط الأسلحة المهربة على متن وسيلة نقل في بني خداش في الليلة الفاصلة بين 4 و5 يناير 2020.

يُشار إلى أنّ الأسلحة التي تم ضبطها هي عبارة عن 35 بندقية اقتحام، إضافة إلى مبالغ مالية من العملة الصعبة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت أمس الثلاثاء، عن شبكة تهريب أسلحة بالجنوب التونسي، وإيقاف عدد من الأشخاص المورطين فيها.

وزار رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، فرقة الشرطة العدلية التي نجحت في هذه العملية الاستباقية، وتمكنت من ضبط أسلحة وعملة صعبة كانت مخصصة للقيام بعمل إرهابي داخل تونس، بحسب بلاغ وزارة الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضرب ليبيا وتواجد تركي.. أحمد موسى يكشف سر زيارة أردوغان لـ تونس.. فيديو

موقفنا محايد في ليبيا.. الرئاسة التونسية توجه صفعة لتركيا وحكومة الوفاق

حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا

تونس تحبط محاولة تهريب كميات من الأسلحة على الحدود مع ليبيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مش هتصدقي النتيجة.. أكلة شتوية ومشروب لنسف الدهون نهائيا

أوكرانيا: ننتظر نتائج التحقيقات الرسمية حول سقوط الطائرة ولا مجال للتكهنات

هنا الزاهد تخطف الأنظار بدون ميك آب.. شاهد

إيران: حزب الله جاهز لقصف إسرائيل بشدة

إيران: مقتل 80 جندياً أمريكياً في الهجوم على أهداف بالعراق

عقب الهجوم الإيراني.. اليابان تتخذ خطوة عسكرية نحو الشرق الأوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

شاهد .. امرأة تلقي بنفسها في مياه النهر لإنقاذ كلب من الغرق

لحظة اشتعال النيران في منزل سكني بسبب الألعاب النارية.. صور