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رياضة

لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مساندة الطفل الصغير يوسف مازن الذي يعاني من مرض السرطان.

وشارك الثنائي أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة لاعبى الزمالك فى تلك اللفتة الإنسانية .

وحمل لاعبو الزمالك لافتة لصورة الطفل من أجل إيصالها له خاصة أن الطفل الذي يبلغ من العمر ١٢ عاما، لم يستطع القدوم للنادي بسبب حالته الصحية. 

ووعد لاعبو الزمالك بزيارة الطفل في المستشفى في أقرب وقت ممكن من أجل دعمه ومساندته والتقط اللاعبين والجهاز الفني الصور التذكارية بعد انتهاء مران اليوم بجانب اللافته التى تحمل صورة الطفل.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضي على استاد غزل المحلة.
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
لفتة إنسانية من لاعبى الزمالك تجاه الطفل مريض السرطان.. صور
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