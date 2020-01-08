محافظ الفيوم الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ.. صور

التعليم العالي: إطلاق منصة ٣٦٥ صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية

وتكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من، الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور سعد زكي نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيوم الأسبق و الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، و الدكتور فوزي محمد الدناصوري، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بالكلية.