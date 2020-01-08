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تعليم

محافظ الفيوم الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:50 م
محافظ الفيوم الأسبق
محافظ الفيوم الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ.. ص
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محمود زيدان
استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الدكتور سعد زكي نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومحافظ الفيوم الأسبق، بمكتبه، قبل مناقشته لرسالة دكتوراه لأحد الباحثين في كلية الزراعة.

وناقش محافظ الفيوم الأسبق، الباحث محمد أشرف عبدالمالك عبدالمجيد، بمركز البحوث الزراعية، والتي جاءت رسالته تحت عنوان " دراسة اقتصادية للسياسة الزراعية الإروائية في مصر"، والتي تناولت استراتيجية علمية لخطط مستقبلية طويلة المدى وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة لضمان حقوق الأجيال في المياه.

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وتكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من، الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور سعد زكي نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيوم الأسبق و الدكتور علي عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، و الدكتور فوزي محمد الدناصوري، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بالكلية.
محافظ الفيوم الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ.. صور
محافظ الفيوم الأسبق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ.. صور
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