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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من النعناع؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوي النعناع على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة،منها "الكالسيوم / بوتاسيوم / مغنيزيوم / صوديوم / نحاس / فيتامين A".

لذا نصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، بتناول غلى الاقل عود يوميا من النعناع لاحتوائه على هذه الفوائد:

- يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم
- يعتبر النعناع فاتحًا للشهية
- مسكن جيد للقولون
- مهدىء لآلآم المغص ولتهدئة تقلصات المعدة
- يساعد في التغلب على الحموضة
- يخفف من انتفاخ البطن
- يساعد على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين
- يساهم في تخفيف اعراض الربو
- يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم
- يخفف كافة التهابات الجهاز التنفسي.
- يساعد على تسكين الأوجاع والآلام وخاصة آلام المعدة والعضلات والصداع.
- مهدىء للأعصاب
- يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.
- يساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض.
_ممكن اضافته للسلطة. او شرب كوب مغلي النعناع .
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