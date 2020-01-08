ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من النعناع؟

يحتوي النعناع على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة،منها "الكالسيوم / بوتاسيوم / مغنيزيوم / صوديوم / نحاس / فيتامين A".



لذا نصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، بتناول غلى الاقل عود يوميا من النعناع لاحتوائه على هذه الفوائد:



- يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم

- يعتبر النعناع فاتحًا للشهية

- مسكن جيد للقولون

- مهدىء لآلآم المغص ولتهدئة تقلصات المعدة

- يساعد في التغلب على الحموضة

- يخفف من انتفاخ البطن

- يساعد على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين

- يساهم في تخفيف اعراض الربو

- يساعد على تخفيف السعال وطرد البلغم

- يخفف كافة التهابات الجهاز التنفسي.

- يساعد على تسكين الأوجاع والآلام وخاصة آلام المعدة والعضلات والصداع.

- مهدىء للأعصاب

- يساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

- يساهم في خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض.

_ممكن اضافته للسلطة. او شرب كوب مغلي النعناع .