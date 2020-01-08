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محافظات

توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 17 ألف أسرة خلال عام 2019 في بني سويف

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:25 م
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
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محمد عبد الحليم
استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير شركة وادي النيل للغاز بشأن موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.
وصرح المحافظ "أنه بحسب التقرير" فقد تم توصيل الخدمة لعدد 1333 عميلا منزليا جديدًا في ديسمبر 2019 ، ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة"خلال العام المنصرم 2019 "إلى 17 ألف و109 مشتركين، ليصبح العدد الإجمالى للعملاء المنزليين، الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، 166 ألف و92 مشتركًا.
كما تبين من التقرير أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل،بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأيضًا مشروعات توصيل الغاز بمركزي:الواسطى،الفشن،بجانب قريتي:الشناوية بناصر والفنت بالفشن، فضلًا عن البدء في أعمال مشروع توصيل الخدمة لمدينتي سمسطا وببا ، وقريتي الدوية والزرابي بمركز بني سويف.
وأكد المحافظ على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي،والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، ورفع مستوى معيشته.
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