يسرا اللوزي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهور بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت يسرا اللوزي بإطلالة جذابة واعتمدت علي خصلات شعرها اللامع المنسدلة علي كتفها واضعة بعض لمسات المكياج ال متناسقة مع لون بشرتها لابراز انوثتها.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " قمررررر" و " ملكة" و "ايه الجمال ده" و "عسولة".



وتشارك يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "اطمني" الذي ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.



مسلسل "اطمني" يناقش في أحداثه قضية اختيار القرارات في الحياة، لاسيما قرار الارتباط بالنصف الآخر.