AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يسرا اللوزي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:41 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهور بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت يسرا اللوزي بإطلالة جذابة واعتمدت علي خصلات شعرها اللامع المنسدلة علي كتفها واضعة بعض لمسات المكياج ال متناسقة مع لون بشرتها لابراز انوثتها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين " قمررررر" و " ملكة" و "ايه الجمال ده" و "عسولة".

وتشارك يسرا اللوزي في بطولة مسلسل "اطمني" الذي ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "اطمني" يناقش في أحداثه قضية اختيار القرارات في الحياة، لاسيما قرار الارتباط بالنصف الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذاء لامع وفستان قصير .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رشا مهدى تعود لتصوير مسلسل "اطمنى" فى 6 أكتوبر.. اليوم

استكمال تصوير مسلسل "اطمني" بإحدى الفيلات في 6 أكتوبر

سمية الخشاب تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

يسرا اللوزي تهنئ جمهورها برأس السنة الميلادية.. شاهد

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. مراحل تغيير الفنانة انتصار بعد فقد وزنها

كاف يصدم الزمالك قبل مباراة زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

مسئولون أمريكيون عن القصف الإيراني: تعمدوا عدم إصابة جنودنا

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

فيديو جراف| صدى البلد يبرز مزايا قانون البنوك الجديد عقب إحالته للبرلمان

عاجل | الرئيس الأمريكي يلقي بيانا في السادسة مساء عن إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب وراء نحافة داليا مصطفى

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين