صدى البلد داخل أكبر مركز للحضانات بمستشفيات جامعة بنها.. يخدم محافظات الدلتا ويضم حضانات هليكوبتر لحديثى الولادة..المشروع يقام بالمشاركة المجتمعية.. ويخفف من معاناة أهالينا البسطاء.. فيديو

- الهجان: يشيد بدور جامعة بنها الرائد في خدمة مجتمع وأهالي القليوبية

- السعيد: نرحب بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية

- العدوي: المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية علي مستوي الجمهورية

- المركز الجديد يساهم فى حل أزمة نقص الحضانات بالمحافظة









" الخير جوانا .. ومصر هتفضل طول عمرها بخير " هذه العبارة تجسدت فى التعاون بين جامعة بنها واحدى مؤسسات المجتمع المدنى " مؤسسة البنك التجارى الدولى " الذى تدخل فى حل ازمة نقص حضانات الأطفال حديثى الولادة فى المستشفيات





مؤسسة البنك وقعت شراكة استراتيجية مع جامعة بنها لانشاء أكبر مركز للحضانات لخدمة محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا المجاورة .. المركز الجديد تم انشائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة الاطفال المترددين على المستشفيات الجامعية.





ورصد موقع صدى البلد خلال زيارته للمركز الذى يوجد بقسم الأطفال بالدور الرابع بمستشفى بنها الجامعى إقبال كبير من المواطنين على المستشفيات الجامعية بمختلف أقسامها الطبية للعلاج باعتبار ان المستشفى هى الملاذ الآمن لـ أهالينا البسطاء فى ظل توقف عدد من المستشفيات المركزية.





وتضم محافظة 98 حضانة على مستوى مستشفيات المحافظة التى تعمل وهو ما كان يسبب أزمة للاهالى التى تلجأ الى حضانات المستشفيات الخاصة التي تستنزف اموالهم فضلا عن المعاناة فى توفير غرف عناية وإفاقة للأطفال حديثى الولادة.





من جانبه قال الدكتور أسامة أبوالفتوح رئيس قسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعى ان مشروع وحدة الحضانات الجديدة والعناية المركزة للأطفال المبتسرين بالمستشفيات الجامعية تم انشاؤه بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى والجامعة مشيرا الى ان المشروع سوف يحدث انفراجة كبيرة فى ازمة نقص الحضانات بالمحافظة.





واضاف الدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفيات الجامعية ان مشروع الحضانات الحديثة يضم 48 حضانة بتكلفة 15 مليون جنيه من بينهم حضانات " هليكوبتر " متنقلة مزودة بأجهزة تنفس صناعي وعددها 3 حضانات وحضانات إفاقة وعددها 4 حضانات فضلا عن تزويد غرف ولادة استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات لخدمة الأطفال حديثي الولادة وعددها 6 حضانات كما تم تخصيص 3 عناية مركزة للأطفال أكثر من شهر.





من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على تطوير المستشفى الجامعى باعتبارها جزء من دورها المجتمعى ، كما ان الجامعة ترحب بالمشاركة المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى التي لا تخدم القليوبية فقط بل تخدم محافظات الدلتا المجاورة.





وشدد السعيد على ضرورة إرفاق وتواجد عقود الصيانة فى جميع الأجهزة التى يتم توريدها الى المستشفى الجامعى موجها الشكر لمؤسسة البنك التجارى الدولى على دعمها المستشفيات الجامعية كما وجه التحية للقيادات السابقة فى كلية الطب والمستشفيات الجامعية على دورها فى تطوير المستشفى مؤكدا ان العمل الجماعى حلقات متصلة بين الجميع.





وأشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بدور جامعة بنها الرائد فى خدمة مجتمع وأهالى القليوبية فضلا عن الدور الهام التى تقوم به المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة صحية وطبية لائقة لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي لتقديم افضل خدمة طبية لأهالى القليوبية.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ونادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي قد افتتحوا مشروع أكبر مركز للحضانات الحديثة والمتطورة للأطفال المبتسرين بمستشفيات بنها الجامعية لخدمة مواطني القليوبية ومحافظات الدلتا وذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمؤسسة ولجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية.





جاء ذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الاسبق ورئيس لجنة تنمية موارد مستشفيات بنها الجامعية والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب وأمين عام الجامعة ومدير عام المستشفى الجامعى ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ووكلاء كلية الطب ونواب مديرى المستشفى وأساتذة قسم الأطفال وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالمستشفى الجامعى.





وقال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد بمستشفى بنها الجامعي ان المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية علي مستوي الجمهورية لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية.





واكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب اننا نجني اليوم ثمار التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن مشروع افتتاح الحضانات الجديدة سوف يحدث انفراجة كبيرة لمواجهة أزمة نقص الحضانات بمحافظة القليوبية بحيث يكون القسم هو الأحدث على مستوى الدلتا في مجال حضانات الاطفال في إطار التكامل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.



