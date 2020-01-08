AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انخفاض درجات الحرارة.. تامر أمين يداعب المشاهدين على الهواء

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:35 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين على برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، قائلا:" مش لاقي حاجة تاني اتقل من كده عشان البسها".

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، :" درجة الحرارة منخفضة جدا وبرودة شديدة".

وتابع تامر امين:" ربنا يكون في عون المدن الساحلية والسواحل الشمالية لانهم يعانون من هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات حرارة ونشاط كبير للرياح".

وأكمل تامر أمين:" هيئة الأرصاد تؤكد أن هناك حالة من عدم الإستقرار حتى يوم الجمعة المقبل، وأن درجات الحرارة 15 و 16 درجة ومستحيل تكون درجة الحرارة 12، وبليل البرد بيخش زي السم في العظم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار شديدة ورياح وعواصف.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر بدءا من الغد

شاهد .. غرق شوارع القاهرة بعد سقوط الأمطار

حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح

أمطار ونشاط للرياح وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة غير مستقرة.. فيديو

تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد

ترشيحاتنا

عروس تمنع صديقتها من حضور حفل زفافها لسبب غير متوقع.. تفاصيل

سبب غريب وراء نحافة داليا مصطفى

عبدالواحد السيد: كل شيء يمكن أن يتغير في الدوري إلا الأهلي.. بداية تاريخية .. فيديو

شاهد.. ظهور نادر للفنانة المعتزلة نسرين

بعدما صدمت والدها.. لينا أحمد الفيشاوي تتابع مسلسل التربية الجنسية

انخفاض درجات الحرارة.. تامر أمين يداعب المشاهدين على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته