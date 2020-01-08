انخفاض درجات الحرارة.. تامر أمين يداعب المشاهدين على الهواء

علق الإعلامي تامر أمين على برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، قائلا:" مش لاقي حاجة تاني اتقل من كده عشان البسها".



وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، :" درجة الحرارة منخفضة جدا وبرودة شديدة".



وتابع تامر امين:" ربنا يكون في عون المدن الساحلية والسواحل الشمالية لانهم يعانون من هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات حرارة ونشاط كبير للرياح".



وأكمل تامر أمين:" هيئة الأرصاد تؤكد أن هناك حالة من عدم الإستقرار حتى يوم الجمعة المقبل، وأن درجات الحرارة 15 و 16 درجة ومستحيل تكون درجة الحرارة 12، وبليل البرد بيخش زي السم في العظم".

