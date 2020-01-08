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مرأة

بالفرو.. شاهد | كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية ناعمة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:44 م
كندة علوش
كندة علوش
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آية التيجي
شاركت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة شتوية ناعمة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أنوثتها وأناقتها الشديدة.

وعلقت كند علوش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Cold hands warm heart.. ❤️❤️🌨.. وتعني: الايادي الباردة تعنيأنكك تملك قلب دافئ.

وظهرت كندة علوش وهي ترتدي جاكت جينز باللون الأزرق، والمزود بـ قبعة مزينة بالريش باللون الأبيض والأزرق، وهو ما تناسب مع لون بشرتها وملامحها، وكانت إطلالتها من توقيع مصممة الأزياء ياسمين عيسى.

فيما تركت كندة علوش شعرها منسدلا عبر اكتافها، وقد ارتدت القبعة على شعرها لتبرز من جمال ورقة إطلالتها.

واكملت خبيرة التجميل دنيا صديقي إطلالتها بإبراز ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الأى لاينر مع الأى شادو باللون البني، كما اختارت اللون الكشميري كأحمر كأحمر شفاه.

ولم تتكلف كند علوش في اختيار الأكسسورات، وارتدائها حيث أنها كعادتها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة، وبسيطة للغاية.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
بالفرو.. شاهد | كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية ناعمة
بالفرو.. شاهد | كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية ناعمة
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