برشلونة يتفوق على ليفربول في العائدات المالية من دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة هو النادي الذي حصل على أكبر قدر من المال من دوري أبطال أوروبا 2018/19، رغم أنه خرج في الدور نصف النهائي.



وتفيد صحيفة "ماركا" الإسبانية، وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن البارسا حصل على المرتبة الأولى من حيث الأرباح بواقع 117 مليون يورو، متفوقًا على ليفربول، صاحب اللقب الذي حصل على مبلغ 111 مليون يورو.



سبب التفوق هو العامل التاريخي الذي يركز على نتائج الفرق في السنوات الخمسة الأخيرة، فقد نال البرسا 34 مليون مقابل 23 مليون لليفربول، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى.



في المرتبة الثالثة حل يوفنتوس بـ 101 مليون يورو رغم إقصائه من ربع نهائي دوري الأبطال، أما توتنهام الذي وصل إلى المباراة النهائية، أتى رابعًا بأرباح تقدر بنحو 95 مليون يورو.



عقب ذلك جاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بأرباح 93 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وريال مدريد بـ 85 مليون يورو، يليهم بايرن ميونخ بـ 83 مليون يورو.