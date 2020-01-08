AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد استهداف المنطقة الخضراء..صافرات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية بـ بغداد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان

اطلقت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بعد استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصواريخ. بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأفادت قناة سكاي نيوز بانطلاق صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصواريخ.

وكانت وكالة أنباء الحرس الثوري قد ذكرت أنه من المحتمل أن تبدأ "قوات المقاومة العراقية" هجمات واسعة ضد أهداف أمريكية في العراق خلال الساعات المقبلة

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الحشد الشعبي العراقي قوله إن الهدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي.

من جهته، أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي اليوم الأربعاء، أنه بعد الرد الإيراني حان الوقت للرد العراقي.

وقال الخزعلي، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل، والآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الاحتجاجات.. إجلاء السفير الأمريكي في بغداد

ميليشيات حزب الله العراقي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد

بعد الضربات الأمريكية.. حزب الله والحشد الشعبي ينتقمان من واشنطن باقتحام سفارتها بالعراق.. بغداد تستنكر الأمر.. استنفار أمني ومطالبة القوات بالتدخل.. وترامب يتهم إيران بالمسؤولية الكاملة

عاجل.. بدء الانسحاب التدريجى للمعتصمين أمام السفارة الأمريكية فى بغداد

العراق يشتعل.. قوات المارينز الأمريكية تعتقل زعماء مليشيات موالية لإيران بعد مقتل سليماني

زوال إسرائيل وطرد الأمريكان.. إيران تهدد بالانتقام بعد اغتيال سليماني

ترشيحاتنا

السيسي يصدر قرارا بتخصيص 260 فدانا بالأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب

أحمد موسي يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران

خلاف بين هنادي مهنى وخطيبها أحمد خالد صالح بسبب "الخلفة"| شاهد

بعد تخليها عن الفستان الابيض.. 10 صور لـ زوجة محمود العسيلى

عرش محمد صلاح يهتز| الصحف العالمية تتغنى بتتويج مانى بالأفضل فى إفريقيا 2019

أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم