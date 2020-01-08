أبو العينين نائبا لحزب مستقبل وطن للمجالس النيابية .. أشرف رشاد: ترحيب أهالى الجيزة يؤكد صحة اختيارنا .. الخولي: قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة الإنجازات .. هلال: سيحدث طفرة بالحزب

محمد أبو العينين نائبًا لحزب مستقبل وطن للمجالس النيابية ويخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن:

ترحيب أهالي الجيزة بـ أبو العينين يؤكد صحة اختيارنا

حسام الخولي الأمين العام:

أبو العينين قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة إنجازات الحزب

عصام هلال أمين التنظيم :