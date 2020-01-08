أبو العينين نائبا لحزب مستقبل وطن للمجالس النيابية .. أشرف رشاد: ترحيب أهالى الجيزة يؤكد صحة اختيارنا .. الخولي: قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة الإنجازات .. هلال: سيحدث طفرة بالحزب

محمد أبو العينين نائبًا لحزب مستقبل وطن للمجالس النيابية ويخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب
أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن:
أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن:
ترحيب أهالي الجيزة بـ أبو العينين يؤكد صحة اختيارنا
حسام الخولي الأمين العام:
حسام الخولي الأمين العام:
أبو العينين قادر بخبرته وشعبيته الجارفة على مواصلة إنجازات الحزب
عصام هلال أمين التنظيم :
عصام هلال أمين التنظيم :
أبو العينين إضافة قوية وسيحدث طفرة في الحزب
أصدر حزب "مستقبل وطن"، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية.
قرار حزب مستقبل وطن جاء بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ، والمهندس حسام الخولى الأمين العام ، و عصام هلال عفيفي أمين التنظيم. كما من المقرر أن يخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.
من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.
وأشار رئيس مستقبل وطن، وفقًا لموقع الحزب، إلى التقدير الدولي لـ «أبو العينين» متمثلًا في اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطي، وأن ترحيب أهالي الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير في الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه في أي انتخابات، وهو ما سنؤكده في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين لحزب مستقبل وطن مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وتعيينه نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة، إضافة كبيرة للحزب.
وقال المهندس حسام الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "رجل الصناعة محمد أبو العينين، معروف بالعمل الجاد وله خبرات متعددة، سواء على المستوى النيابي وتمثيله أهالي الجيزة لأكثر من 15 عامًا تحت قبة البرلمان، أو على مستوى الصناعة، والذي يعد قامة لها مكانتها البارزة في القطاع"، مشيرًا إلى أن كل هذه النجاحات لأبو العينين ورائها خبرات كبيرة دفعت مستقبل وطن لاختياره مرشحًا عن الحزب في الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحزب يعتبر عائلة كبيرة تضم شخصيات وطنية محترمة، ورجل الصناعة محمد أبو العينين، أصبح ضمن هذه العائلة، وهو قادر بخبراته وشعبيته الجارفة على استكمال الإنجازات التي بدأها في الحياة النيابية، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة كبيرة لأهالي دائرة الجيزة.
بدوره قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن مكونه الأساسي شبابي، وفى الفترة الأخيرة نقوم بعمل مزج بين الخبرات و الشباب، مؤكدًا ان الشباب بدون خبرة ينتج عنها تجربه غير ناجحة.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الحزب يمتلك خبرات و شباب، وانضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين، إضافة قوية لحزب مستقبل وطن، وسيحدث طفرة داخل الحزب.
وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين، كان له تجربة كبيرة فى مجلس النواب، واستمرت لـ 15 عامًا، وأن أبو العينين له دور خدمي، والجميع يشهد له بالكفائة.
ولفت أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين، تقلد مناصب كثيرة وهذا يدل على خبراته الكبيرة، وأن ابو العينين يعلم جميع المشكلات التى يعانى منها أهالى الجيزة.
وأوضح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، نموذج برلمانى متميز عالمي، ولديه ثقل عالمي.
وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي محافظة الجيزة؛ وذلك بعد تقدم رجل الصناعة، محمد أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالي، وكذلك قرار تعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".
وتقدّم رجل الصناعة أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالإبتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.
وأضاف أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه ، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها؛ لم يستطع أن يرفض طلبهم.. وقال: "أنا واحد منهم".
تاريخ سياسي وبرلماني :
ويعتبر رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .
وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.
انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .
كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .
بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الأنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .
كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .
جوائز عالمية :
فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.
كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .
أصدر حزب "مستقبل وطن"، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين رجل الصناعة محمد أبو العينين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية.
قرار حزب مستقبل وطن جاء بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب ، والمهندس حسام الخولى الأمين العام ، و عصام هلال عفيفي أمين التنظيم. كما من المقرر أن يخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.
من جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.
وأشار رئيس مستقبل وطن، وفقًا لموقع الحزب، إلى التقدير الدولي لـ «أبو العينين» متمثلًا في اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطي، وأن ترحيب أهالي الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير في الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه في أي انتخابات، وهو ما سنؤكده في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين لحزب مستقبل وطن مُرشحًا في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، وتعيينه نائبًا لرئيس الحزب لشئون المجالس النيابة، إضافة كبيرة للحزب.
وقال المهندس حسام الخولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "رجل الصناعة محمد أبو العينين، معروف بالعمل الجاد وله خبرات متعددة، سواء على المستوى النيابي وتمثيله أهالي الجيزة لأكثر من 15 عامًا تحت قبة البرلمان، أو على مستوى الصناعة، والذي يعد قامة لها مكانتها البارزة في القطاع"، مشيرًا إلى أن كل هذه النجاحات لأبو العينين ورائها خبرات كبيرة دفعت مستقبل وطن لاختياره مرشحًا عن الحزب في الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحزب يعتبر عائلة كبيرة تضم شخصيات وطنية محترمة، ورجل الصناعة محمد أبو العينين، أصبح ضمن هذه العائلة، وهو قادر بخبراته وشعبيته الجارفة على استكمال الإنجازات التي بدأها في الحياة النيابية، مؤكدًا أنه سيمثل إضافة كبيرة لأهالي دائرة الجيزة.
بدوره قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن مكونه الأساسي شبابي، وفى الفترة الأخيرة نقوم بعمل مزج بين الخبرات و الشباب، مؤكدًا ان الشباب بدون خبرة ينتج عنها تجربه غير ناجحة.
وأضاف أمين تنظيم حزب مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن، الحزب يمتلك خبرات و شباب، وانضمام رجل الصناعة محمد أبو العينين، إضافة قوية لحزب مستقبل وطن، وسيحدث طفرة داخل الحزب.
وأشار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين، كان له تجربة كبيرة فى مجلس النواب، واستمرت لـ 15 عامًا، وأن أبو العينين له دور خدمي، والجميع يشهد له بالكفائة.
ولفت أمين تنظيم حزب مستقبل وطن إلى أن، رجل الصناعة محمد أبو العينين، تقلد مناصب كثيرة وهذا يدل على خبراته الكبيرة، وأن ابو العينين يعلم جميع المشكلات التى يعانى منها أهالى الجيزة.
وأوضح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، نموذج برلمانى متميز عالمي، ولديه ثقل عالمي.
وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي محافظة الجيزة؛ وذلك بعد تقدم رجل الصناعة، محمد أبو العينين، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة، نزولًا على رغبة الأهالي، وكذلك قرار تعيين "أبو العينين" نائبًا لرئيس حزب "مستقبل وطن".
وتقدّم رجل الصناعة أبو العينين بالتحية والتقدير لأهالي الجيزة على تلك الروح والمشاعر، وأكد أنه كان قد اتخذ منذ سنوات قرارًا بالإبتعاد عن معترك الحياة السياسية والبرلمانية، وركز بشكل قوي فى الصناعة وكيفية مساعدة مصر على النهوض كدولة صناعية كبرى، وكذلك كشف حقيقة ما يحدث فى مصر بالخارج، وما تحاول الجماعة الإرهابية وعناصرها تدبيره من مؤامرات لإسقاط مصر وجيشها وشرطتها ومؤسساتها، وذلك بحكم ما يمتلكه من علاقات خارجية قوية بصانعي القرار، ورئاسته الشرفية للبرلمان الأورومتوسطي.
وأضاف أبو العينين أنه كان رافضا للترشح لانتخابات النواب ولكنه واجه الكثير من الضغوط من أهالي الجيزة ومحبيه ، والذين اجتمعوا معه عدة مرات لإثنائه عن قراره، وأوضح أنه أمام ذلك الحب والإصرار من أبناء الجيزة المخلصين الذين يعرفون قيمة الشرف والوفاء، وأمام رغبتهم الجارفة التي شعر بها؛ لم يستطع أن يرفض طلبهم.. وقال: "أنا واحد منهم".
تاريخ سياسي وبرلماني :
ويعتبر رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .
وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.
انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .
كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .
بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الأنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .
كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوي التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .
جوائز عالمية :
فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.
كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .